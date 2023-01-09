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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся весной этого года

Киев • УНН

 • 709884 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз начнутся весной 2023 года. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила народный депутат Лариса Билозир, передает УНН.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся весной этого года

Цитата

“Все законы, которые нужно было принять до конца года для начала переговоров — приняты. Знаю о том, что сместили переговоры о начале вступления с осени 2023 года на весну 2023 года”, — заявила она.

Билозир также отметила, что в феврале состоится саммит Украина-ЕС, который будет проходить в Киеве. На нем дипломаты будут подводить итоги, а также будут обсуждать планы на следующий год.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем подготовку к саммиту Украина-ЕС.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина может вступить в Европейский Союз еще до завершения войны.

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