Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся весной этого года

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“Все законы, которые нужно было принять до конца года для начала переговоров — приняты. Знаю о том, что сместили переговоры о начале вступления с осени 2023 года на весну 2023 года”, — заявила она.

Билозир также отметила, что в феврале состоится саммит Украина-ЕС, который будет проходить в Киеве. На нем дипломаты будут подводить итоги, а также будут обсуждать планы на следующий год.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем подготовку к саммиту Украина-ЕС.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина может вступить в Европейский Союз еще до завершения войны.