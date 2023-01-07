Кулеба та Боррель обговорили підготовку саміту Україна-ЄС

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"Під час телефонної розмови з Жозепом Боррелем детально обговорили підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС 3 лютого. Ми окреслили наші очікування та зосередилися на форматі, який забезпечить його успіх. Ми також обговорили військову допомогу, санкції та ірано-російську співпрацю", - йдеться в повідомленні.

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Високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Європейський Союз буде продовжувати рішуче підтримувати Україну у 2023 році.