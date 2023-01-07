Кулеба та Боррель обговорили підготовку саміту Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з високим представником ЄС Жозепом Боррелем підготовку до саміту Україна-ЄС. Про це Кулеба написав у Twitter, передає УНН.
Цитата
"Під час телефонної розмови з Жозепом Боррелем детально обговорили підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС 3 лютого. Ми окреслили наші очікування та зосередилися на форматі, який забезпечить його успіх. Ми також обговорили військову допомогу, санкції та ірано-російську співпрацю", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Європейський Союз буде продовжувати рішуче підтримувати Україну у 2023 році.