Кулеба и Боррель обсудили подготовку саммита Украина-ЕС

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"Во время телефонного разговора с Жозепом Боррелем подробно обсудили подготовку к предстоящему саммиту Украина-ЕС 3 февраля. Мы очертили наши ожидания и сосредоточились на формате, который обеспечит его успех. Мы также обсудили военную помощь, санкции и ирано-российское сотрудничество", - говорится в сообщении.

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Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что Европейский Союз будет продолжать решительно поддерживать Украину в 2023 году.