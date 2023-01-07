Кулеба и Боррель обсудили подготовку саммита Украина-ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем подготовку к саммиту Украина-ЕС. Об этом Кулеба написал в Twitter, передает УНН.
Цитата
"Во время телефонного разговора с Жозепом Боррелем подробно обсудили подготовку к предстоящему саммиту Украина-ЕС 3 февраля. Мы очертили наши ожидания и сосредоточились на формате, который обеспечит его успех. Мы также обсудили военную помощь, санкции и ирано-российское сотрудничество", - говорится в сообщении.
Добавим
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что Европейский Союз будет продолжать решительно поддерживать Украину в 2023 году.