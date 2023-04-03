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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еврокомиссия хочет рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении - журналист

Еврокомиссия хочет рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении - журналист

Киев • УНН

 • 1131859 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Европейская комиссия готовится рекомендовать странам-членам начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Об этом написал на своей странице Twitter журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк передает УНН.

Цитата

"Европейская комиссия готовится рекомендовать государствам-членам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, а также предоставить статус кандидата Грузии", - написал Йозвяк.

Ранее

Народный депутат Лариса Билозир сообщила, что переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз начнутся весной 2023 года. 

Как сообщал УНН, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может вступить в Европейский Союз еще до того, когда окончательно завершится начатая россией война. 

Украинские Национальные Новости

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