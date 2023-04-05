Моравецький до Європейського Союзу: місце України в НАТО та в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький звернувся до Європейського Союзу та заявив, що місце України в НАТО і в ЄС. Про це він заявив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, передає кореспондент УНН.
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«Українці своєю кров'ю написали на барикадах чітко свою програму на майбутнє. Вони хочуть бути в НАТО, хочуть бути частиною ЄС й Польща сильно підтримує ці прагнення. Тому що ми знаємо, що коли Україна буде в НАТО, ми будемо в більшій безпеці. Тому я звертаюсь до ЄС. Європа, місце героїчного українського народу в НАТО й в ЄС. Це українські військові сьогодні своєю кров'ю, своїм величезним героїзмом доводять, вказують нам всім, що таке боротьб за європейські цінності», - сказав Моравецький.
Окрім того, він зазначив, що повномасштабна війна, яку почала росія, – це початок кінця для неї.
Доповнення
Єврокомісія хоче рекомендувати розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ.