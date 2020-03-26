МОН сместит сроки вступительной кампании в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Украине будут смещены сроки вступительной кампании, большинство процессов переведут в дистанционный режим. Об этом заявила в видеообращении в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает УНН.
"Сроки проведения вступительной кампании будут смещены. Многие процессы вступительной кампании мы будем стараться провести дистанционно, с предотвращением малейшего скопления людей в наших аудиториях. Собственно, мы над этим сейчас и работаем", - сказала Мандзий.
Напомним, по информации МОН, учебный год в Украине закончится 1 июля. К этому времени - в мае или июне, ученики вернутся в школу прорабатывать пропущенный материал.