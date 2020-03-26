Навчальний рік у школах в Україні закінчиться 1 липня – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня. До цього часу - в травні або червні, учні повернуться до школи доопрацьовувати пропущений матеріал. Про це заявила у відеозверненні т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.
"Щодо навчального року. Відповідно до ЗУ "Про освіту" навчальний рік в Україні закінчується 1 липня. Якщо буде можливість продовжити навчання в школах в цьому навчальному році, то в травні або в червні повернемося за шкільні парти, знайдемо можливість опрацювати матеріал, який зараз подають дистанційно і підвести підсумки", - наголосила Мандзій.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України презентувало новий оглядовий курс "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів" на платформі "Дія".