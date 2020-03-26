Учебный год в школах в Украине закончится 1 июля - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Учебный год в Украине закончится 1 июля. К этому времени - в мае или июне, ученики вернутся в школу прорабатывать пропущенный материал. Об этом заявила в видеообращении в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает УНН.
"Об учебном годе. Согласно ЗУ "Об образовании" учебный год в Украине заканчивается 1 июля. Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне вернемся за школьные парты, найдем возможность проработать материал, который сейчас подают дистанционно и подвести итоги", - подчеркнула Мандзий.
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины презентовало новый обзорный курс "Карантин: онлайн-сервисы для учителей" на платформе "Дія".