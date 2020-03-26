МОН змістить терміни вступної кампанії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Україні будуть зміщені терміни вступної кампанії, більшість процесів переведуть у дистанційний режим. Про це заявила у відеозверненні т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.
"Терміни проведення вступної кампанії будуть зміщені. Багато процесів вступної кампанії ми будемо старатися провести дистанційно, з уникненням найменшого скупчення людей у наших аудиторіях. Власне, ми над цим зараз і працюємо", - сказала Мандзій.
Нагадаємо, за інформацією МОН, навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня. До цього часу - у травні або червні, учні повернуться до школи опрацьовувати пропущений матеріал.