МОН отменило положительное заключение комиссии для учебного курса "Семейные ценности"

Соответствующее письмо МОН уже разослано областным департаментам/управлениям образования и институтам последипломного педагогического образования.

"Программа курса, все методические пособия и рабочие тетради, которые идут вместе с ним, будут отправлены на повторное рассмотрение комиссии", - сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Министр также отметила, что в кратчайшие сроки МОН подготовит приказ о повышении качества учебно-методической литературы.

"Дело не в том, в скольких школах преподается этот факультативный курс, даже если в одной школе может изучаться курс с таким дискриминационным текстом, то это уже проблема", - добавила министр.

Глава МОН пообещала, что в ближайшее время будут пересмотрены все учебно-методические пособия, которые были напечатаны за последние пять лет - то есть все те, что имеют на сегодняшний день грифы министерства.

Кроме того, будет создана рабочая группа для разработки нового Положения о предоставлении грифов МОН. Министр отметила, что в обязательном порядке будет пересмотрен состав всех комиссий, существующих при Научно-методическом совете по вопросам образования.