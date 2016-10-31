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МОН скасувало позитивний висновок комісії для навчального курсу "Сімейні цінності"

МОН скасувало позитивний висновок комісії для навчального курсу "Сімейні цінності"

Київ • УНН

 • 7380 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство освіти і науки України скасувало позитивний висновок Науково-методичної комісії для навчально-методичного посібника до навчальної програми “Сімейні цінності”. Про це УНН повідомили в прес-службі МОН.

Відповідний лист МОН вже розіслано обласним департаментам/управлінням освіти та інститутам післядипломної педагогічної освіти.

“Програма курсу, всі методичні посібники та робочі зошити, які йдуть разом з нею, буде відправлено на повторний розгляд комісії”, — сказала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Міністр також зазначила, що в найкоротший термін МОН підготує наказ про підвищення якості навчально-методичної літератури.

“Справа не в тому, у скількох школах викладається цей факультативний курс, навіть якщо в одній школі може вивчатися курс с таким дискримінаційним текстом, то це вже проблема”, — додала міністр.

Очільниця МОН пообіцяла, що найближчим часом будуть переглянуті всі навчально-методичні посібники, що були надруковані за останні п’ять років — тобто всі ті, що мають на сьогоднішній день грифи міністерства.

Крім того, буде створена робоча група для опрацювання нового Положення про надання грифів МОН. Міністр наголосила, що в обов’язковому порядку буде переглянуто склад всіх комісій, які існують при Науково-методичній раді з питань освіти.

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