МОН скасувало позитивний висновок комісії для навчального курсу "Сімейні цінності"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство освіти і науки України скасувало позитивний висновок Науково-методичної комісії для навчально-методичного посібника до навчальної програми “Сімейні цінності”. Про це УНН повідомили в прес-службі МОН.
Відповідний лист МОН вже розіслано обласним департаментам/управлінням освіти та інститутам післядипломної педагогічної освіти.
“Програма курсу, всі методичні посібники та робочі зошити, які йдуть разом з нею, буде відправлено на повторний розгляд комісії”, — сказала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
Міністр також зазначила, що в найкоротший термін МОН підготує наказ про підвищення якості навчально-методичної літератури.
“Справа не в тому, у скількох школах викладається цей факультативний курс, навіть якщо в одній школі може вивчатися курс с таким дискримінаційним текстом, то це вже проблема”, — додала міністр.
Очільниця МОН пообіцяла, що найближчим часом будуть переглянуті всі навчально-методичні посібники, що були надруковані за останні п’ять років — тобто всі ті, що мають на сьогоднішній день грифи міністерства.
Крім того, буде створена робоча група для опрацювання нового Положення про надання грифів МОН. Міністр наголосила, що в обов’язковому порядку буде переглянуто склад всіх комісій, які існують при Науково-методичній раді з питань освіти.