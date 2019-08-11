Молодого парня ударило током во время строительных работ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Во Львовской области от удара тока погиб 22-летний парень. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.
Инцидент произошел в селе Андреевка Бусского района.
"Парень во время проведения строительных работ встал на неисправный электрический удлинитель и получил поражение током. Он умер до приезда "скорой", - сообщили в департаменте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Ровенской области в результате непогоды оборвались провода электропередач, поэтому, от поражения током погиб 1 человек.
Также напомним, что в Николаевской области двое подростков залезли на электроопору высокого напряжения, чтобы сделать селфи. Одного из них ударило электротоком.