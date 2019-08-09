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На Рівненщині струмом від обірваного дроту вбило людину, ще одна дитина постраждала

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Рівненській області внаслідок негоди обірвались дроти електропередач, через це, від струму загинула 1 людина, а одну дитину було госпіталізовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС України.

“8 серпня о 12 год. 15 хв. у с. Постійне Костопільського району через пориви вітру стався обрив лінії електропередач внаслідок чого від ураження електричним струмом загинула 1 особа та постраждала 1 дитина”, — йдеться у повідомленні

Зазначається, що дитина була госпіталізована до лікарні.

Нагадаємо, підлітки заради селфі залізли на електроопору, одного з них вразило струмом.

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