В Ровенской области током от оборванного провода убило человека, еще один ребенок пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Ровенской области из-за непогоды оборвались провода электропередач, в результате чего, от тока погиб 1 человек, а одного ребенка были госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“8 августа в 12 час. 15 мин. в с. Постоянное Костопольского района из-за порывов ветра произошел обрыв линии электропередач в результате чего от поражения электрическим током погиб 1 человек и пострадал 1 ребенок”, — говорится в сообщении
Отмечается, что ребенок был госпитализирован в больницу.
Напомним, подростки ради Селфи залезли на электроопору, одного из них ударило током.