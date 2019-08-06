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Підлітки заради селфі залізли на електроопору, одного з них вразило струмом

Підлітки заради селфі залізли на електроопору, одного з них вразило струмом

Київ • УНН

 • 13766 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Миколаївській області двох підлітків залізли на електроопору високої напруги. Одного з них вразило електрострумом. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУ ДСНС в області.

Так, 5 серпня о 16:20 за екстреним номером "101" надійшла інформація, що в селі Панкратове Арбузинського району сталася надзвичайна подія.

"Під час підйому двох підлітків 2003 та 2005 р.н. на електроопору високої напруги, старший, наступивши на дріт, був уражений електрострумом. Втративши рівновагу, падаючи вниз, підліток зачепився ногою за металеву конструкцію. Менший увесь час, до прибуття рятувальників 6 державної пожежно-рятувальної частини та співробітників ПАТ "Миколаївобленерго" знаходився поруч з другом", - йдеться в повідомленні.

За допомогою автопідіймача та спеціального рятувального обладнання постраждалого підлітка спустили вниз та передали працівникам "швидкої допомоги". Юнака доставили в реанімаційне відділення Южноукраїнської міської лікарні з тяжкими опіками. А інший зліз з опори сам.

У свою чергу, речниця ГУ ДСНС у Миколаївській області Ілляна Пацюк у Facebook повідомила, що підлітки залізли на електроопору заради селфі.

Нагадаємо, на базі відпочинку в Одеській області знайшли мертвим шестирічного хлопчика. Попередня причина смерті – ураження струмом.

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