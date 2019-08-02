На базі відпочинку в Одеській області хлопчик загинув від ураження струмом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. На базі відпочинку в Одеській області знайшли мертвим шестирічного хлопчика. Попередня причина смерті – ураження струмом. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в області.
Трагедія сталася в Кілійському районі. Хлопчик з сім’єю приїхали з сусідньої держави, вони винаймали там будиночок на базі відпочинку.
"Хлопчик грався біля будиночку. Коли батьки в черговий раз вийшли наглянути за сином, побачили його непритомного. Рідні відразу ж викликали "швидку", однак спроби медиків врятувати життя малюка виявилися марними – по дорозі в лікарню він помер", - прокоментували в поліції.
Зараз тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу. Попередня причина його смерті — ураження електрострумом від мережі електроживлення бази, яку прокладено в металевих трубах, зазначили у відомстві.
Розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") та 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).
Нагадаємо, у Києві чоловіка вдарило струмом при спробі перелізти через потяг.