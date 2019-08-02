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На базі відпочинку в Одеській області хлопчик загинув від ураження струмом

На базі відпочинку в Одеській області хлопчик загинув від ураження струмом

Київ • УНН

 • 25935 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. На базі відпочинку в Одеській області знайшли мертвим шестирічного хлопчика. Попередня причина смерті – ураження струмом. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в області.

Трагедія сталася в Кілійському районі. Хлопчик з сім’єю приїхали з сусідньої держави, вони винаймали там будиночок на базі відпочинку.

"Хлопчик грався біля будиночку. Коли батьки в черговий раз вийшли наглянути за сином, побачили його непритомного. Рідні відразу ж викликали "швидку", однак спроби медиків врятувати життя малюка виявилися марними – по дорозі в лікарню він помер", - прокоментували в поліції.

Зараз тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу. Попередня причина його смерті — ураження електрострумом від мережі електроживлення бази, яку прокладено в металевих трубах, зазначили у відомстві.

Розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") та 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Нагадаємо, у Києві чоловіка вдарило струмом при спробі перелізти через потяг.

Українські Національні Новини

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