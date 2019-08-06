Подростки ради селфи залезли на электроопору, одного из них ударило током
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Николаевской области двое подростков залезли на электроопору высокого напряжения. Одного из них ударило электротоком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в области.
Так, 5 августа в 16:20 по экстренному номеру "101" поступила информация, что в селе Панкратово Арбузинского района произошло ЧП.
"Во время подъема двух подростков 2003 и 2005 г.р. на электроопору высокого напряжения, старший, наступив на проволоку, был поражен электротоком. Потеряв равновесие, падая вниз, подросток зацепился ногой за металлическую конструкцию. Младший все время до прибытия спасателей 6 государственной пожарно-спасательной части и сотрудников ПАО "Николаевоблэнерго" находился рядом с другом", - говорится в сообщении.
С помощью автоподъемника и специального спасательного оборудования пострадавшего подростка спустили вниз и передали работникам "скорой помощи". Юношу доставили в реанимационное отделение Южноукраинской городской больницы с тяжелыми ожогами. А другой слез с опоры сам.
В свою очередь, пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Николаевской области Илляна Пацюк в Facebook сообщила, что подростки залезли на электроопору ради селфи.
Напомним, на базе отдыха в Одесской области нашли мертвым шестилетнего мальчика. Предварительная причина смерти - поражение током.