Молодого хлопця вразило струмом під час будівельних робіт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Львівській області від удару струму помер 22- річний хлопець. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
Інцидент стався у селі Андріївка Буського району.
"Хлопець під час проведення будівельних робіт встав на несправний електричний продовжувач і отримав ураження струмом. Він помер до приїзду "швидкої", - повідомили у департаменті.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Рівненській області внаслідок негоди обірвались дроти електропередач, через це, від ураження струмом загинула 1 людина.
Також нагадаємо, що у Миколаївській області двоє підлітків залізли на електроопору високої напруги, аби зробити селфі. Одного з них вразило електрострумом.