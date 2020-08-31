Молодежная сборная Украины нанесла сокрушительное поражение клубу УПЛ

До сегодняшнего матча молодежная сборная Украины в последний раз играла более девяти месяцев назад.

Первый тайм прошел примерно в равной борьбе, правда, “сине-желтые” были острее в завершающей стадии атак. А уже первый их удар в створ ворот достиг цели. Эффектным выстрелом метров с 18-ти отметился Назаренко — 1:0. Дончане пытались что-то изменить, но защита сборной Украины во главе с Билыком действовал без ошибок.

На второй тайм Руслан Ротань выпустил практически новый состав, и уже на 50-й минуте “молодежка” забила второй мяч. Результативный удар записал в свой актив Топалов — 2:0.

После этого “Олимпик” добавил, и за девять минут счет стал 2:1. Впрочем, точными ударами на 67-й и 71-й минутах Лунев довел счет до разгромного. А точку во встрече поставил защитник Бабогло, который головой поразил ворота дончан — 5:1.

Примечательно, что 4 сентября украинская “молодежка” в гостях сыграет с Данией в квалификационном турнира на Евро. Сейчас Дания является лидером группы — 15 очков в 5 матчах. Украина лишь 4-я — 3 очка в 4-х матчах.