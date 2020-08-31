Молодіжна збірна України завдала нищівної поразки клубу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У рамках підготовки до матчів відбірного турніру Євро-2021 (U-21) команда Руслана Ротаня - молодіжна збірна України, на НТК ім. В. Баннікова провела контрольний поєдинок із донецьким "Олімпіком", передає УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
До сьогоднішнього матчу молодіжна збірна України востаннє грала більше дев’яти місяців тому.
Перший тайм пройшов приблизно в рівній боротьбі, щоправда, “синьо-жовті” були гострішими в завершальній стадії атак. А вже перший їхній удар у площину воріт досяг мети. Ефектним пострілом метрів із 18-ти відзначився Назаренко — 1:0. Донеччани намагалися щось змінити, але захист збірної України на чолі з Біликом діяв без помилок.
На другий тайм Руслан Ротань випустив практично новий склад, і вже на 50-й хвилині “молодіжка” забила другий м’яч. Результативний удар записав до свого активу Топалов — 2:0.
Після цього “Олімпік” додав, і за дев’ять хвилин рахунок став 2:1. Утім, точними ударами на 67-й і 71-й хвилинах Луньов довів рахунок до розгромного. А крапку в зустрічі поставив захисник Бабогло, який головою поцілив у ворота донеччан — 5:1.
Примітно, що 4 вересня українська “молодіжка” в гостях зіграє із Данією в кваліфікаційному турніру на Євро. Наразі Данія є лідером групи — 15 очок в 5 матчах. Україна лише 4-та — 3 очки в 4-х матчах.