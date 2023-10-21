Молочные хозяйства Украины получат около 88,5 млн гривен помощи от Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Хозяйства по производству молока семи областей Украины получат гуманитарную помощь от Швейцарии. Речь идет о сумме в 2,2 млн швейцарских франков (около 88,5 млн гривен). Об этом сообщает портал Верховной Рады Украины, передает УНН.
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Отмечается, что обеспечение продовольственной безопасности является первоочередной целью не только для Украины, а для всего мира. Постоянная поддержка украинских аграриев в условиях войны обеспечивается благодаря международным партнерам.
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«Швейцария выделила 2,2 млн швейцарских франков (около 88,5 млн гривен) на поддержку хозяйств по производству молока в семи областях», - говорится в сообщении.
Утверждается, что в рамках первой фазы, 296 хозяйств в Черниговской, Киевской, Сумской и Харьковской областях уже получили необходимые для соблюдения надлежащей гигиены в производстве молока средства.
«При поддержке Швейцарии производители молока могут получить средства для мытья и дезинфекции доильного оборудования, пред- и последоильной обработки вымени и тому подобное. Это полностью удовлетворит трехмесячную потребность», - сообщили на сайте Верховной Рады.
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