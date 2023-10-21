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Молочные хозяйства Украины получат около 88,5 млн гривен помощи от Швейцарии

Киев • УНН

 • 216061 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Хозяйства по производству молока семи областей Украины получат гуманитарную помощь от Швейцарии. Речь идет о сумме в 2,2 млн швейцарских франков (около 88,5 млн гривен). Об этом сообщает портал Верховной Рады Украины, передает УНН.

Молочные хозяйства Украины получат около 88,5 млн гривен помощи от Швейцарии

Детали 

Отмечается, что обеспечение продовольственной безопасности является первоочередной целью не только для Украины, а для всего мира. Постоянная поддержка украинских аграриев в условиях войны обеспечивается благодаря международным партнерам.  

Цитата 

«Швейцария выделила 2,2 млн швейцарских франков (около 88,5 млн гривен) на поддержку хозяйств по производству молока в семи областях», - говорится в сообщении. 

Утверждается, что в рамках первой фазы, 296 хозяйств в Черниговской, Киевской, Сумской и Харьковской областях уже получили необходимые для соблюдения надлежащей гигиены в производстве молока средства. 

«При поддержке Швейцарии производители молока могут получить средства для мытья и дезинфекции доильного оборудования, пред- и последоильной обработки вымени и тому подобное. Это полностью удовлетворит трехмесячную потребность», - сообщили на сайте Верховной Рады. 

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https://www.unn.com.ua/uk/news/2049953-kiper-ozvuchiv-pozitivnu-dinamiku-u-rozvitku-tvarinnitstva-na-odeschini

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