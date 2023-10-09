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Кіпер озвучив позитивну динаміку у розвитку тваринництва на Одещині

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На Одещині помітно збільшилось виробництво на ринку продуктів тваринного походження. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Так, виробництво м’яса худоби та птиці цього року збільшилося майже на 10%. Виробництво молока – більш ніж на 16 %, інформує Кіпер.

Очільник ОВА нагадав, що з початком повномасштабного вторгнення рф Україна і, зокрема, Одещина, зіткнулася зі суттєвим скороченням поголів’я свиней. Однак, цього року виробники Одещини своєю наполегливою працею змогли частково компенсувати минулорічне скорочення і збільшили поголів’я, додав він.

Також Кіпер розповів про великі інвестиційні проєкти, що реалізуються на Одещині попри війну.

«Один із них — будівництво сучасного вівцекомплексу на 3,5 тисяч голів овець м’ясних порід на території Роздільнянського району.

Ще одна компанія у Болградському районі реалізує проєкт зі встановлення біогазової установки на свинокомплекс потужністю 24 тис. гол. свиней (вартість проєкту — 27 млн грн)», - інформує Кіпер.

Очільник ОВА подякував підприємцям за роботу.

«Одеська ОВА максимально відкрита для співпраці та готова всіляко сприяти подальшому розвитку даного напряму», - резюмував він.

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