Кипер озвучил положительную динамику в развитии животноводства в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Одесской области заметно увеличилось производство на рынке продуктов животного происхождения. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Так, производство мяса скота и птицы в этом году увеличилось почти на 10%. Производство молока – более чем на 16 %, информирует Кипер.
Глава ОВА напомнил, что с началом полномасштабного вторжения рф Украина и, в частности, Одесская область, столкнулась с существенным сокращением поголовья свиней. Однако, в этом году производители Одесской области своим упорным трудом смогли частично компенсировать прошлогоднее сокращение и увеличили поголовье, добавил он.
Также Кипер рассказал о крупных инвестиционных проектах, реализуемых в Одесской области несмотря на войну.
«Один из них — строительство современного овцекомплекса на 3,5 тысяч голов овец мясных пород на территории Раздельнянского района.
Еще одна компания в Болградском районе реализует проект по установке биогазовой установки на свинокомплекс мощностью 24 тыс. гол. свиней (стоимость проекта - 27 млн грн)", - информирует Кипер.
Глава ОВА поблагодарил предпринимателей за работу.
"Одесская ОВА максимально открыта для сотрудничества и готова всячески способствовать дальнейшему развитию данного направления", - резюмировал он.
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