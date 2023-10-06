Кіпер заявив про відкриття Приморського бульвару в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Невдовзі одне з наймальовничіших місць в Одесі - Приморський бульвар - буде доступним для містян та туристів. Відкриття бульвару ініціював голова Одеської ОВА Олег Кіпер, про що повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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«Після чисельних звернень представників бізнесу та одеситів, Одеською ОВА було ініційовано відкриття Приморського бульвару. Дякуємо військовим, що пішли назустріч», - написав він.
Нині ведуться роботи з демонтажу огороджень, інформує Кіпер.
«Вчергове закликаю дотримуватися правил безпеки при повітряній тривозі!» - резюмував він.
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Раніше Кіпер дозволив одеським ресторанам працювати до 23 години.