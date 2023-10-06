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29 березня, 17:57 • 184019 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 234000 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 206007 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 242890 перегляди

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29 березня, 07:30 • 213746 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 172514 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 171597 перегляди

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28 березня, 16:27 • 154885 перегляди

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Кіпер заявив про відкриття Приморського бульвару в Одесі

Кіпер заявив про відкриття Приморського бульвару в Одесі

Київ • УНН

 • 942003 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Невдовзі одне з наймальовничіших місць в Одесі - Приморський бульвар - буде доступним для містян та туристів. Відкриття бульвару ініціював голова Одеської ОВА Олег Кіпер, про що повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

«Після чисельних звернень представників бізнесу та одеситів, Одеською ОВА було ініційовано відкриття Приморського бульвару. Дякуємо військовим, що пішли назустріч», - написав він.

Нині ведуться роботи з демонтажу огороджень, інформує Кіпер.

«Вчергове закликаю дотримуватися правил безпеки при повітряній тривозі!» - резюмував він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі

Раніше Кіпер дозволив одеським ресторанам працювати до 23 години.

Українські Національні Новини

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