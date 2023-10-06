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Кипер заявил об открытии Приморского бульвара в Одессе

Кипер заявил об открытии Приморского бульвара в Одессе

Киев • УНН

 • 942000 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Вскоре одно из самых живописных мест в Одессе - Приморский бульвар - будет доступен горожанам и туристам. Открытие бульвара инициировал глава Одесской ОВА Олег Кипер, о чем сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

«После многочисленных обращений представителей бизнеса и одесситов, Одесской ОВА было инициировано открытие Приморского бульвара. Спасибо военным, что пошли навстречу», - написал он.

В настоящее время ведутся работы по демонтажу ограждений, информирует Кипер.

«В очередной раз призываю соблюдать правила безопасности при воздушной тревоге!» - резюмировал он.

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Ранее Кипер разрешил одесским ресторанам работать до 23 часов.

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