Кипер заявил об открытии Приморского бульвара в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Вскоре одно из самых живописных мест в Одессе - Приморский бульвар - будет доступен горожанам и туристам. Открытие бульвара инициировал глава Одесской ОВА Олег Кипер, о чем сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
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«После многочисленных обращений представителей бизнеса и одесситов, Одесской ОВА было инициировано открытие Приморского бульвара. Спасибо военным, что пошли навстречу», - написал он.
В настоящее время ведутся работы по демонтажу ограждений, информирует Кипер.
«В очередной раз призываю соблюдать правила безопасности при воздушной тревоге!» - резюмировал он.
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Ранее Кипер разрешил одесским ресторанам работать до 23 часов.