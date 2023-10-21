Молочні господарства України отримають близько 88,5 млн гривень допомоги від Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Господарства з виробництва молока семи областей України отримають гуманітарну допомогу від Швейцарії. Йдеться про суму у 2,2 млн швейцарських франків (близько 88,5 млн гривень). Про це повідомляє портал Верховної Ради України, передає УНН.
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Наголошується, що забезпечення продовольчої безпеки є першочерговою метою не тільки для України, а для всього світу. Постійна підтримка українських аграріїв в умовах війни забезпечується завдяки міжнародним партнерам.
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«Швейцарія виділила 2,2 млн швейцарських франків (близько 88,5 млн гривень) на підтримку господарств із виробництва молока в семи областях», - йдеться у повідомленні.
Стверджується, що в рамках першої фази, 296 господарств в Чернігівській, Київській, Сумській і Харківській областях вже отримали необхідні для дотримання належної гігієни у виробництві молока засоби.
«За підтримки Швейцарії виробники молока мають змогу отримати засоби для миття й дезінфекції доїльного обладнання, перед- і післядоїльної обробки вимені тощо. Це повністю задовольнить тримісячну потребу», - повідомили на сайті Верховної Ради.
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