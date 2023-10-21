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Молочні господарства України отримають близько 88,5 млн гривень допомоги від Швейцарії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Господарства з виробництва молока семи областей України отримають гуманітарну допомогу від Швейцарії. Йдеться про суму у 2,2 млн швейцарських франків (близько 88,5 млн гривень). Про це повідомляє портал Верховної Ради України, передає УНН.

Молочні господарства України отримають близько 88,5 млн гривень допомоги від Швейцарії

Деталі 

Наголошується, що забезпечення продовольчої безпеки є першочерговою метою не тільки для України, а для всього світу. Постійна підтримка українських аграріїв в умовах війни забезпечується завдяки міжнародним партнерам.  

Цитата 

«Швейцарія виділила 2,2 млн швейцарських франків (близько 88,5 млн гривень) на підтримку господарств із виробництва молока в семи областях», - йдеться у повідомленні. 

Стверджується, що в рамках першої фази, 296 господарств в Чернігівській, Київській, Сумській і Харківській областях вже отримали необхідні для дотримання належної гігієни у виробництві молока засоби. 

«За підтримки Швейцарії виробники молока мають змогу отримати засоби для миття й дезінфекції доїльного обладнання, перед- і післядоїльної обробки вимені тощо. Це повністю задовольнить тримісячну потребу», - повідомили на сайті Верховної Ради. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Одещині помітно збільшилось виробництво на ринку продуктів тваринного походження

 

https://www.unn.com.ua/uk/news/2049953-kiper-ozvuchiv-pozitivnu-dinamiku-u-rozvitku-tvarinnitstva-na-odeschini

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