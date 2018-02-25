Молдаванина, разыскиваемого Интерполом, задержали в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. За прошедшие сутки сотрудники Государственной пограничной службы в пункте пропуска задержали иностранного преступника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
По информации пограничников, вчера в пункт пропуска “Бачевск” на въезд в Украину прибыл грузовой автомобиль Mercedes-Benz молдавской регистрации.
“При осуществлении мер контроля в отношении водителя, гражданина Молдовы, сработала база данных Интерпола. Как выяснили пограничники Сумского отряда, данного гражданина разыскивали правоохранительные органы Румынии для привлечения к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения”, – говорится в сообщении.
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Задержанный иностранец передан работникам Национальной полиции Украины.
Как ранее сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины по информации Интерпола задержали в Житомире гражданина одной из закавказских стран, который находился в международном розыске Интерпола за убийство.