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Молдованина, якого розшукував Інтерпол, затримали в Україні

Молдованина, якого розшукував Інтерпол, затримали в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Минулої доби співробітники Державної прикордонної служби в пункті пропуску затримали іноземного злочинця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.

За інформацією прикордонників, вчора до пункту пропуску “Бачівськ”, на в’їзд в Україну, прибув вантажний автомобіль Mercedes-Benz молдовської реєстрації.

“Під час здійснення заходів контролю відносно водія, громадянина Молдови, спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясували прикордонники Сумського загону, даного громадянина розшукували правоохоронні органи Румунії для притягнення до кримінальної відповідальності за порушення правил дорожнього руху”, – йдеться у повідомленні.

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Затриманий іноземець переданий працівникам Національної поліції України.

Як раніше повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України за інформацією Інтерполу затримали у Житомирі громадянина однієї із закавказьких країн, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за вбивство.

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