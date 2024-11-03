Молдова предупреждает ЕС о возможных попытках рф повлиять на президентские выборы
Киев • УНН
Правительство Молдовы обратилось к странам ЕС относительно возможного вмешательства рф в голосование на зарубежных участках. Во втором туре соревнуются проевропейская Майя Санду и пророссийский Александр Стояногло.
Правительство Молдовы предупредило о вероятном вмешательстве рф в выборы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По сообщению источника в правительстве Молдовы, страна обратилась к нескольким государствам ЕС с предупреждением о возможных попытках террористического государства вмешаться в процесс голосования на зарубежных избирательных участках во время президентских выборов.
Второй тур президентских выборов в Молдове состоится в воскресенье. В нем будут соревноваться проевропейский действующий президент Майя Санду и пророссийский кандидат Александр Стояногло. В правительстве опасаются, что попытки вмешательства могут коснуться как самого процесса голосования, так и безосновательных угроз, направленных на дестабилизацию избирательной среды.
Напомним,
Во время первого тура выборов, состоявшегося 20 октября, в Молдове был проведен референдум по евроинтеграции страны. На нем гражданам было предложено решить, стоит ли закрепить в конституции страны курс на членство в Европейском Союзе. Большинство граждан высказались за вступление в ЕС, подтвердив свою поддержку европейского вектора развития страны.
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