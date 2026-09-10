Молдова отвергла обвинения РФ в перевозке оружия через КПП на границе с Украиной

Министерство иностранных дел Молдовы обвинило россию в преднамеренной атаке на пункт пропуска Тудора—Старокозаче и попытке оправдать удар ложными заявлениями о перевозке оружия из Молдовы в Украину. Об этом сообщает Newsmaker, пишет УНН.

Детали

Заявление МИД прозвучало после того, как Министерство обороны россии подтвердило атаку. В москве заявили, что нанесли удар по логистическим объектам пункта Старокозаче, которые, по утверждению российской стороны, использовались для перевозки военных грузов в Украину.

В МИД Молдовы опровергли эти утверждения и подчеркнули, что через территорию страны оружие в Украину не перевозят.

Это ложное и абсолютно необоснованное утверждение. Через территорию Республики Молдова оружие в Украину не перевозят — ни через пункт пропуска Тудора—Старокозаче, ни через другие пограничные пункты. Через эти пункты проходят люди — семьи, дети, матери и пожилые люди, которые перемещаются между двумя странами. В результате атаки этой ночью погибли двое мирных жителей, еще несколько человек получили ранения. Попытка оправдать убийство мирных жителей ложными заявлениями о якобы „перевозке оружия" является циничной и неприемлемой. Молдова решительно осуждает эту атаку и категорически отвергает любые попытки оправдать ее с помощью лжи и дезинформации - заявили в МИД Молдовы.

Напомним

В ночь с 8 на 9 сентября россия атаковала украинскую сторону пункта пропуска Тудора—Старокозаче. Еще два беспилотника упали вблизи пункта пропуска Старокозаче на территории Украины.

В результате атаки была повреждена инфраструктура украинского пункта пропуска, а работа совместного пункта пропуска с Молдовой была приостановлена.

Кишинев осудил российскую атаку, в результате которой погибли двое граждан Украины, еще несколько человек получили ранения. Среди пострадавших — гражданин Молдовы. Молдавские власти также выразили полную солидарность с Украиной.

Это не первый подобный инцидент вблизи границы Молдовы. За последние три недели работу нескольких пунктов пропуска временно приостанавливали из-за российских атак на Украину, которые происходили в непосредственной близости от территории Молдовы.