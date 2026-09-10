Молдова відкинула звинувачення рф у перевезенні зброї через КПП на кордоні з Україною

Міністерство закордонних справ Молдови звинуватило росію в навмисній атаці на пункт пропуску Тудора-Старокозаче та спробі виправдати удар неправдивими заявами про перевезення зброї з Молдови в Україну. Про це повідомляє Newsmaker, пише УНН.

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Заява МЗС пролунала після того, як Міністерство оборони росії підтвердило атаку. У москві заявили, що завдали удару по логістичних об’єктах пункту Старокозаче, які, за твердженням російської сторони, використовували для перевезення військових вантажів в Україну.

У МЗС Молдови спростували ці твердження та наголосили, що через територію країни зброю в Україну не перевозять.

Це неправдиве й абсолютно необґрунтоване твердження. Через територію Республіки Молдова зброю в Україну не перевозять — ані через пункт пропуску Тудора—Старокозаче, ані через інші прикордонні пункти. Через ці пункти проходять люди — сім’ї, діти, матері та літні люди, які пересуваються між двома країнами. Унаслідок атаки цієї ночі загинули двоє мирних жителів, ще кілька людей дістали поранення. Спроба виправдати вбивство мирних жителів неправдивими заявами про нібито „перевезення зброї" є цинічною та неприйнятною. Молдова рішуче засуджує цю атаку та категорично відкидає будь-які спроби виправдати її за допомогою брехні й дезінформації - заявили в МЗС Молдови.

Нагадаємо

В ніч із 8 на 9 вересня росія атакувала українську сторону пункту пропуску Тудора-Старокозаче. Ще два безпілотники впали поблизу пункту пропуску Старокозаче на території України.

Унаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру українського пункту пропуску, а роботу спільного пункту пропуску з Молдовою було призупинено.

Кишинів засудив російську атаку, внаслідок якої загинули двоє громадян України, ще кілька людей дістали поранення. Серед постраждалих — громадянин Молдови. Молдовська влада також висловила повну солідарність з Україною.

Це не перший подібний інцидент поблизу кордону Молдови. За останні три тижні роботу кількох пунктів пропуску тимчасово призупиняли через російські атаки на Україну, які відбувалися в безпосередній близькості до території Молдови.