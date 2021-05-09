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Молдова получила более 100 тыс. доз вакцин от Румынии

Молдова получила более 100 тыс. доз вакцин от Румынии

Киев • УНН

 • 14152 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Румыния отправила Молдове 100,8 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение президенткой Молдовы Майи Санду в Facebook.

Детали

Президенткой Молдовы Мая Санду объявила прибытия новой партии вакцины и призвала граждан делать прививки.

“Призываю всех граждан вакцинироваться, чтобы защитить свою жизнь и здоровье и как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Теперь у нас достаточно доз, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать как можно больше граждан. Спасибо, Румыния!”, - написала Санду в Фейсбуке.

Напомним

Ранее сообщалось, что правительство Румынии передаст Украине и Молдове по 100 тыс. Доз вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca.

Дополнение

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что почти 700 доз вакцин против COVID-19, предназначенных для медицинских работников и критически уязвимых групп, были на самом деле использованы для прививок государственных служащих и членов их семей.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. Доз.

Уже 25 марта в Украине из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. Доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля начались прививки.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX — 117 тыс. Доз. Прививки ней начали делать 18 апреля.

Также в рамках COVAX 23 апреля Украина получила еще 367 тыс. Доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.

А 30 апреля в Украине прибыла вторая партия китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac производства Sinоvac. Размер партии составляет 500 тыс. Доз.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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