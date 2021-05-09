Молдова отримала понад 100 тисяч доз вакцин від Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Румунія відправила Молдові 100,8 тис. доз вакцини AstraZeneca. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення президентки Молдови Майі Санду у Facebook.
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Президентка Молдови Мая Санду оголосила прибуття нової партії вакцини та закликала громадян робити щеплення.
“Закликаю усіх громадян вакцинуватися, щоб захистити своє життя та здоров’я і якомога швидше повернутися до нормального життя. Тепер у нас достатньо доз, щоб у найкоротші терміни вакцинувати якомога більше громадян. Дякую, Румуніє!”, — написала Санду у Фейсбуці.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що уряд Румунії передасть Україні та Молдові по 100 тис. доз вакцини від COVID-19 виробництва AstraZeneca.
Доповнення
Президент Молдови Мая Санду заявила, що майже 700 доз вакцин проти COVID-19, призначених для медичних працівників та критично вразливих груп, були насправді використані для щеплень державних службовців та членів їхніх родин.
Вакцинація в Україні
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.
Уже 25 березня в Україну з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac в 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня почалися щеплення.
Вранці 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.
Також у межах COVAX 23 квітня Україна отримала ще 367 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї.
А 30 квітня в Україну прибула друга партія китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва Sinоvac. Розмір партії становить 500 тис. доз.
В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.