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Це ганебно: президент Молдови заявила про зловживання при розподілі вакцин

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент Молдови Мая Санду заявила, що майже 700 доз вакцин проти COVID-19, призначених для медичних працівників та критично вразливих груп, були насправді використані для щеплень державних службовців та членів їхніх родин. Ідеться, зокрема, про співробітників Міністерства оборони та регіональних органів влади. Про це пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Цитата

"Першу дозу Pfizer-BioNTech отримали 688 осіб у категорії "родичі". Це ганебно, і це знецінює наші зусилля отримати більше вакцин з-за кордону", - йдеться в повідомленні.

Контекст

Молдова почала вакцинацію від коронавірусу 2 березня, коли було отримано першу партію 21,6 тис. доз вакцини AstraZeneca, подаровану Румунією.

Молдова отримала 24 570 доз вакцини Pfizer через платформу COVAX. Також, за словами Санду, до кінця червня в країну надійде ще партія 100 620 доз цього ж препарату. Згідно з розкладом вакцинації, поки в Молдові можуть зробити щеплення медпрацівники, персонал і постояльці будинків престарілих та тимчасового розміщення, люди старше 60 років і ті, хто страждає від хронічних хвороб.

Станом на 1 квітня в Молдові вакцинувалися близько 40 тис. осіб.

Окрім того, у Молдові до 30 травня ввели надзвичайний стан у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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