Молдова отримала першу партію вакцини від COVAX
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. До Молдови прибула перша партія вакцини від хвороби COVID-19 в рамках глобального механізму COVAX. Про це пише УНН з посиланням на пост голови Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на сторінці у Твіттері.
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“Перша партія за механізмом COVAX прибула до Кишинева сьогодні ввечері. Це глобальна солідарність в дії. Я рада, що команда Європи, одна з найбільших учасників механізму COVAX, може взяти у цьому участь”, — написала чиновниця.
Молдова отримала кількість доз вакцини, якої вистачить для щеплення 14,4 тисячі осіб.
У Молдові всього виявили 191 197 випадків коронавірусу, з них - 4 049 летальні.
A first #COVAX delivery of vaccines arrived in Chișinău, Moldova