Молдова отримала першу партію вакцини від COVAX

Цитата

“Перша партія за механізмом COVAX прибула до Кишинева сьогодні ввечері. Це глобальна солідарність в дії. Я рада, що команда Європи, одна з найбільших учасників механізму COVAX, може взяти у цьому участь”, — написала чиновниця.

Молдова отримала кількість доз вакцини, якої вистачить для щеплення 14,4 тисячі осіб.

У Молдові всього виявили 191 197 випадків коронавірусу, з них - 4 049 летальні.

A first #COVAX delivery of vaccines arrived in Chișinău, Moldova