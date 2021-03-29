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У Молдові розгорівся скандал: ряд чиновників вакцинувалися від COVID-19 препаратом Pfizer поза чергою

У Молдові розгорівся скандал: ряд чиновників вакцинувалися від COVID-19 препаратом Pfizer поза чергою

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У Молдові розгорівся “вакцинний” скандал. Адвокат, лідер “Партії змін” Штефан Глігор розповів з посиланням на свої джерела, що в Єдинецькому районі нібито позачергово прищеплюють вакциною Pfizer районних радників від Партії соціалістів і їхніх наближених, пише УНН з посиланням на молдовське видання Newsmaker, яке наводить деталі скандалу.

Пославшись на свої дані, відомості про вакцинацію позачергово в Єдинцях, Унгенах і Кишиневі підтвердила радник президентки Алла Немеренко.

Деталі

Першим про вакцинацію позачергово в Єдинцях написав в Facebook адвокат, лідер Партії змін Штефан Глігор. У своєму пості він послався на анонімне джерело в Бєльцях.

Глигор повідомив, що, за словами джерела, 23 березня в Єдинецький район прийшло 200 доз вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech. “З них 100 забрала районна рада і по блату вакцинувала всіх „шефів“-соціалістов, 40 доз віддали для „санепідем“, а 60 вакцин залишилося лікарям, які тепер дуже обурені”, — навів Глігор слова свого співрозмовника.

Глігор додав, що влада зазнала невдачі з усіх питань, пов’язаних з вакцинацією від COVID-19: виділенням грошей, переговорами за контрактами, кампанією на користь вакцинації, боротьбою з конспірологічними теоріями. Тепер, на думку політика, вони закривають очі на корупцію і зловживання, через які страждають лікарі. При цьому він додав, що не звертатиметься до правоохоронних органів з цього приводу, так як “вони — частина цієї системи”, і “було б наївно” сподіватися на них.

У бесіді з Newsmaker Глігор уточнив, що анонімне джерело, на яке він послався у пості, — це людина, з якою він давно знайомий і якій довіряє.

Відзначимо, раніше стало відомо, що міністерство охорони здоров’я, праці та соцзахисту розподілило для Єдинецького району 216 доз вакцини Pfizer/BioNTech. Всього Центр вакцинації, який відповідає за Єдинецький, Окницький, Дондюшанський і Бричанський райони, отримав 546 доз цього препарату.

На повідомлення Глігора відреагувала радниця президентки Майї Санду з питань охорони здоров’я Алла Немеренко. Вона розповіла, що отримує скарги від лікарів, які записані на вакцинацію, але не можуть зробити щеплення, так як вакцину нібито “по блату або за гроші” отримують зовсім інші люди. За її словами, подібні відомості є про Єдинці, Унгени і деякі медустанови Кишинева. За її відомостями, неофіційна плата за Pfizer — 200-300 євро. Конкретну партію, з якою пов’язаний “блат”, Немеренко не вказала.

Уже після публікації цього повідомлення Немеренко додала, що їй стали приходити “десятки повідомлень із зазначенням конкретних випадків з різних районів, де вакцинувалися місцеві радники, їхні свекри і свекрухи, мери, різні начальники ресторанів, банків або магазинів, а лікарі чекають своєї черги”.

Немеренко висловила надію, що відповідні органи самі вирішать перевірити ситуацію, що склалася, а мінохоронздоров’я вивчить списки вакцинуваних, вирахує тих, хто прищепився позачергово, і зробить їх імена публічними.

Реакція звинувачених

Голова ради Єдинецького району, член ПСРМ Микола Мельник в бесіді з Newsmaker спростував відомості про те, що він сам і інші радники-соціалісти отримали вакцину Pfizer. Він сказав, що зараз він і його радники збирають підписи і готують спільну заяву про те, що ніхто з них не отримував вакцину, і вони готові це довести, пройшовши, в тому числі, будь-які медичні обстеження.

Однак, за його словами, вакцинація в обхід черги все ж була. “Вакцинувалися співробітники райвиконкому, радники з інших партій або безпартійні, деякі мери”, — сказав Мельник.

Він відмовився сказати, хто саме отримав вакцину позачергово, пославшись на те, що у нього немає списку цих людей, а звинувачувати бездоказово він не може. За його відомостями, чиновники дійсно вакцинувалися Pfizer, так як цій вакцині довіряють більше, ніж AstraZeneca. Він додав, що негативно ставиться до таких вчинків, але при цьому не уточнив, чи зробить щось в зв’язку з відомостями, які дійшли до нього.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Республіці Молдова 225 660 випадків захворювання, 4 785 людей загинули.

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