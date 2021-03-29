В Молдове разгорелся скандал: ряд чиновников вакцинировались от COVID-19 препаратом Pfizer вне очереди

Сославшись на свои данные, сведения о вакцинации вне очереди в Единцах, Унгенах и Кишиневе подтвердила советник президента Алла Немеренко.

Детали

Первым о вакцинации вне очереди в Единцах написал в Facebook адвокат, лидер Партии перемен Штефан Глигор. В своем посте он сослался на анонимный источник в Бельцах.

Глигор сообщил, что, по словам источника, 23 марта в Единецкий район пришло 200 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. “Из них 100 забрал районный совет и по блату вакцинировал всех „шефов“-социалистов, 40 доз отдали для „санэпида“, а 60 вакцин осталось врачам, которые теперь очень возмущены”, — привел Глигор слова своего собеседника.

Глигор добавил, что власти потерпели неудачу по всем вопросам, связанным с вакцинацией от COVID-19: выделением денег, переговорами по контрактам, кампанией в пользу вакцинации, борьбой с конспирологическими теориями. Теперь, по мнению политика, они закрывают глаза на коррупцию и злоупотребления, из-за которых страдают врачи. При этом он добавил, что не будет обращаться в правоохранительные органы по этому случаю, так как “они — часть этой системы”, и “было бы наивно” надеяться на них.

В беседе с Newsmaker Глигор уточнил, что анонимный источник, на который он сослался в посте, — это человек, с которым он давно знаком и которому доверяет.

Отметим, ранее стало известно, что министерство здравоохранения, труда и соцзащиты распределило для Единецкого района 216 доз вакцины Pfizer/BioNTech. Всего Центр вакцинации, отвечающий за Единецкий, Окницкий, Дондюшанский и Бричанский районы, получил 546 доз этого препарата.

На сообщение Глигора отреагировала советник президента Майи Санду по вопросам здравоохранения Алла Немеренко. Она рассказала, что получает жалобы от врачей, которые записаны на вакцинацию, но не могут привиться, так как вакцину якобы “по блату или за деньги” получают совсем другие люди. По ее словам, подобные сведения есть о Единцах, Унгенах и некоторых медучреждениях Кишинева. По ее сведениям, неофициальная плата за Pfizer — 200-300 евро. Конкретную партию, с которой связан “блат”, Немеренко не указала.

Уже после публикации этого сообщения Немеренко добавила, что ей стали приходить “десятки сообщений с указанием конкретных случаев из разных районов, где вакцинировались местные советники, их свекры и свекрови, мэры, разные начальники ресторанов, банков или магазинов, а врачи ждут своей очереди”.

Немеренко выразила надежду, что соответствующие органы сами решат проверить создавшуюся ситуацию, а минздрав изучит списки вакцинировавшихся, вычислит тех, кто привился вне очереди, и сделает их имена публичными.

Реакция обвиненных

Председатель совета Единецкого района, член ПСРМ Николай Мельник в беседе с Newsmaker опроверг сведения о том, что он сам и другие советники-социалисты получили вакцину Pfizer. Он сказал, что сейчас он и его советники собирают подписи и готовят общее заявление о том, что никто из них не получал вакцину, и они готовы это доказать, пройдя, в том числе, любые медицинские обследования.

Однако, по его словам, вакцинация в обход очереди все же была. “Вакцинировались сотрудники райисполкома, советники из других партий или беспартийные, некоторые мэры”, — сказал Мельник.

Он отказался сказать, кто именно получил вакцину вне очереди, сославшись на то, что у него нет списка этих людей, а обвинять бездоказательно он не может. По его сведениям, чиновники действительно вакцинировались Pfizer, так как этой вакцине доверяют больше, чем AstraZeneca. Он добавил, что отрицательно относится к таким поступкам, но при этом не уточнил, предпримет ли что-то в связи с дошедшими до него сведениями.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Республике Молдова 225 660 случаев заболевания, 4 785 человек погибли.