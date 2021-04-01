Это позорно: президент Молдовы заявила о злоупотреблениях при распределении вакцин

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что почти 700 доз вакцин против COVID-19, предназначенных для медицинских работников и критически уязвимых групп, были на самом деле использованы для прививок государственных служащих и членов их семей. Речь идет, в частности, о сотрудниках Министерства обороны и региональных органах власти. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Цитата

“Первую дозу Pfizer-BioNTech получили 688 человек в категории „родственники“. Это позорно, и это обесценивает наши усилия получить больше вакцин из-за рубежа”, — говорится в сообщении.

Контекст

Молдова начала вакцинацию от коронавируса 2 марта, когда было получено первую партию 21,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca, подаренную Румынией.

Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer через платформу COVAX. Также, по словам Санду, до конца июня в страну поступит еще партия 100 620 доз этого же препарата. Согласно расписанию вакцинации, пока в Молдове могут сделать прививки медработники, персонал и постояльцы дома престарелых и временного размещения, люди старше 60 лет и те, кто страдает от хронических болезней.

По состоянию на 1 апреля в Молдове вакцинировались около 40 тыс. человек.

Кроме того, в Молдове до 30 мая ввели чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса.

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