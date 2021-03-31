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Молдова ввела надзвичайний стан до 30 травня

Молдова ввела надзвичайний стан до 30 травня

Київ • УНН

 • 22966 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Молдові до 30 травня ввели надзвичайний стан (НС) у зв'язку з епідемією коронавірусу. Таке рішення прийняла парламентська більшість на засіданні 31 березня. З пропозицією ввести в країні НС напередодні виступив уряд, передає NewsMaker, повідомляє УНН.

Деталі

Згідно з проектом, надзвичайний стан в Молдові ввели на 60 днів - з 1 квітня по 30 травня 2021 року. Тепер уряд повинен підготувати список обмежувальних заходів. За словами виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Ауреліу Чокоя, Нацкомісія громадського здоров'я збереться на засіданні 1 квітня.

Нагадаємо, що до сих пір в Молдові діяв надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я. Напередодні, 30 березня, уряд запропонував ввести повноцінний надзвичайний стан. Режим надзвичайного стану, зокрема, передбачає, що в Молдові не можна проводити вибори. Крім того, уряд при цьому отримує більше повноважень.

Додамо

У Молдові розгорівся “вакцинний” скандал. Адвокат, лідер “Партії змін” Штефан Глігор розповів з посиланням на свої джерела, що в Єдинецькому районі нібито позачергово прищеплюють вакциною Pfizer районних радників від Партії соціалістів і їхніх наближених.

На 31 березня 2021 року в Молдові зафіксовано 228 370 випадків зараження коронавірусом Covid-19. 

Загальна кількість смертей від коронавірусної інфекції в Молдові складає 4 915 осіб.

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