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Молдова ввела чрезвычайное положение до 30 мая

Молдова ввела чрезвычайное положение до 30 мая

Киев  •  УНН

 • 22944 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Молдове до 30 мая ввели чрезвычайное положение (ЧП) в связи с эпидемией коронавируса. Такое решение приняло парламентское большинство на заседании 31 марта. С предложением ввести в стране ЧП накануне выступило правительство, передает NewsMaker, сообщает УНН.

Детали

Согласно проекту, чрезвычайное положение в Молдове ввели на 60 дней - с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Теперь правительство должно подготовить список ограничительных мер. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, Нацкомиссия общественного здоровья соберется на заседании 1 апреля.

Напомним, что до сих пор в Молдове действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения. Накануне, 30 марта, правительство предложило ввести полноценное чрезвычайное положение. Режим чрезвычайного положения, в частности, предусматривает, что в Молдове нельзя проводить выборы. Кроме того, правительство при этом получает больше полномочий.

Добавим

В Молдове разгорелся "вакцинный" скандал. Адвокат, лидер "Партии изменений" Штефан Глигор рассказал со ссылкой на свои источники, что в Единецком районе якобы вне очереди прививают вакциной Pfizer районных советников от Партии социалистов и их приближенных.

На 31 марта 2021 года в Молдове зафиксировано 228 370 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

Общее количество смертей от коронавирусной инфекции в Молдове составляет 4 915 человек.

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