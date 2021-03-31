Молдова ввела чрезвычайное положение до 30 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Молдове до 30 мая ввели чрезвычайное положение (ЧП) в связи с эпидемией коронавируса. Такое решение приняло парламентское большинство на заседании 31 марта. С предложением ввести в стране ЧП накануне выступило правительство, передает NewsMaker, сообщает УНН.
Детали
Согласно проекту, чрезвычайное положение в Молдове ввели на 60 дней - с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Теперь правительство должно подготовить список ограничительных мер. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, Нацкомиссия общественного здоровья соберется на заседании 1 апреля.
Напомним, что до сих пор в Молдове действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения. Накануне, 30 марта, правительство предложило ввести полноценное чрезвычайное положение. Режим чрезвычайного положения, в частности, предусматривает, что в Молдове нельзя проводить выборы. Кроме того, правительство при этом получает больше полномочий.
Добавим
В Молдове разгорелся "вакцинный" скандал. Адвокат, лидер "Партии изменений" Штефан Глигор рассказал со ссылкой на свои источники, что в Единецком районе якобы вне очереди прививают вакциной Pfizer районных советников от Партии социалистов и их приближенных.
На 31 марта 2021 года в Молдове зафиксировано 228 370 случаев заражения коронавирусом Covid-19.
Общее количество смертей от коронавирусной инфекции в Молдове составляет 4 915 человек.