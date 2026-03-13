Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Молчаливый протест на мировой арене: украинский спортсмен повернулся спиной во время гимна рф на Евро-U23

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Украинец Артур Костюк отвернулся от флагов во время гимна россии на награждении чемпионата Европы. Сборная Украины завоевала на турнире четыре медали.

Молчаливый протест на мировой арене: украинский спортсмен повернулся спиной во время гимна рф на Евро-U23

Во время церемонии награждения чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет украинский борец вольного стиля Артур Костюк совершил жест молчаливого протеста. 18-летний спортсмен, завоевавший бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг, во время исполнения государственного гимна России отвернулся и развернулся спиной к флагам на пьедестале почета, передает УНН со ссылкой на фрагмент из трансляции соревнований.

Отметим, что эти соревнования стали первыми официальными международными стартами с 2021 года, где российские спортсмены могут выступать с национальной символикой — флагом и гимном. Возвращение государственных символов РФ на международную арену произошло после того, как МОК обновил рекомендации по участию спортсменов из этой страны.

На чемпионате Европы среди U-23 украинская сборная по борьбе вольного стиля завоевала две медали: бронзовые награды завоевали Артур Костюк и Андрей Шокалюк. Именно Костюку пришлось стоять рядом с победителем из России, что придало особый символический вес его поступку.

Артур Костюк уже имеет значительный задел в юношеском и молодежном спорте: в 2024 году он стал бронзовым призером юношеского чемпионата мира, а в следующем году — чемпионом. Также в 2025 году Костюк завоевал "золото" Европы в возрастной категории до 17 лет.

Всего на нынешнем молодежном чемпионате Европы украинские спортсмены завоевали четыре медали, продолжая демонстрировать стабильный прогресс в борьбе на международном уровне.

Украинец Лавренюк стал чемпионом мира по скелетону среди юниоров в двух категориях - НОК12.03.26, 13:51 • 3106 просмотров

