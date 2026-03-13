Молчаливый протест на мировой арене: украинский спортсмен повернулся спиной во время гимна рф на Евро-U23
Киев • УНН
Украинец Артур Костюк отвернулся от флагов во время гимна россии на награждении чемпионата Европы. Сборная Украины завоевала на турнире четыре медали.
Во время церемонии награждения чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет украинский борец вольного стиля Артур Костюк совершил жест молчаливого протеста. 18-летний спортсмен, завоевавший бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг, во время исполнения государственного гимна России отвернулся и развернулся спиной к флагам на пьедестале почета, передает УНН со ссылкой на фрагмент из трансляции соревнований.
Отметим, что эти соревнования стали первыми официальными международными стартами с 2021 года, где российские спортсмены могут выступать с национальной символикой — флагом и гимном. Возвращение государственных символов РФ на международную арену произошло после того, как МОК обновил рекомендации по участию спортсменов из этой страны.
На чемпионате Европы среди U-23 украинская сборная по борьбе вольного стиля завоевала две медали: бронзовые награды завоевали Артур Костюк и Андрей Шокалюк. Именно Костюку пришлось стоять рядом с победителем из России, что придало особый символический вес его поступку.
Артур Костюк уже имеет значительный задел в юношеском и молодежном спорте: в 2024 году он стал бронзовым призером юношеского чемпионата мира, а в следующем году — чемпионом. Также в 2025 году Костюк завоевал "золото" Европы в возрастной категории до 17 лет.
Всего на нынешнем молодежном чемпионате Европы украинские спортсмены завоевали четыре медали, продолжая демонстрировать стабильный прогресс в борьбе на международном уровне.
