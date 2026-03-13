Мовчазний протест на світовій арені: український спортсмен повернувся спиною під час гімну рф на Євро‑U23

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Українець Артур Костюк відвернувся від прапорів під час гімну росії на нагородженні чемпіонату Європи. Збірна України здобула на турнірі чотири медалі.

Під час церемонії нагородження чемпіонату Європи серед спортсменів до 23 років український борець вільного стилю Артур Костюк зробив жест мовчазного протесту. 18-річний спортсмен, який здобув бронзову медаль у ваговій категорії до 86 кг, під час виконання державного гімну Росії відвернувся та розвернувся спиною до прапорів на п’єдесталі пошани, передає УНН з посиланням на фрагмент із трансляції змагань.

Зазначимо, що ці змагання стали першими офіційними міжнародними стартами з 2021 року, де російські спортсмени можуть виступати з національною символікою — прапором та гімном. Повернення державних символів РФ на міжнародну арену відбулося після того, як МОК оновив рекомендації щодо участі спортсменів із цієї країни.

На чемпіонаті Європи серед U‑23 українська збірна з боротьби вільного стилю здобула дві медалі: бронзові нагороди вибороли Артур Костюк та Андрій Шокалюк. Саме Костюку довелося стояти поруч із переможцем із Росії, що додало особливої символічної ваги його вчинку.

Артур Костюк має вже значний доробок у юнацькому та молодіжному спорті: у 2024 році він став бронзовим призером юнацького чемпіонату світу, а наступного року — чемпіоном. Також у 2025 році Костюк здобув "золото" Європи у віковій категорії до 17 років.

Загалом на цьогорічному молодіжному чемпіонаті Європи українські спортсмени вибороли чотири медалі, продовжуючи демонструвати стабільний прогрес у боротьбі на міжнародному рівні.

