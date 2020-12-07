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МОК отстранил Лукашенко и НОК Беларуси от Олимпийских игр

МОК отстранил Лукашенко и НОК Беларуси от Олимпийских игр

Киев  •  УНН

 • 14021 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) в понедельник, 7 декабря, принял решение, которым отстранил членов исполнительного комитета Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, который возглавляет Александр Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации. Об этом сообщил в своем Twitter директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клау, передает УНН.

“МОК решил принять временные меры по НОК Беларуси и устранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры”, — написал Клау.

Президентом Национального олимпийского комитета Беларуси является Александр Лукашенко. Также в состав исполнительного комитета организации входит, в частности, его старший сын — Виктор Лукашенко.

Как заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, действующее руководство НОК Беларуси “в недостаточной мере защищает белорусских атлетов от политической дискриминации в НОК, в федерациях, в состав которых они входят, и в спортивном движении”.

“Это противоречит фундаментальным принципам Олимпийской хартии, а потому серьезно влияет на репутацию олимпийского движения”, — добавил Бах. Он отметил, что введенные меры являются временными.

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Было приостановлено все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимних Олимпийских игр в Пекине. Также приостановлены любые обсуждения с НОК Беларуси по проведению предстоящих мероприятий МОК.

Напомним, в ноябре Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме лидера Беларуси Александра Лукашенко, назвав его бывшим президентом республики.

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