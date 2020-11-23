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Білоруська автокефальна церква опублікувала текст анафеми Лукашенку

Білоруська автокефальна церква опублікувала текст анафеми Лукашенку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Білоруська автокефальна православна церква піддала анафемі лідера Білорусі Олександра Лукашенка, назвавши його колишнім президентом республіки. Про це оголосив архієпископ церкви Святослав з кафедри собору Святого Кирила Туровського в канадському Торонто, текст його промови вже опублікований на сайті церкви, пише УНН.

“Силою, даною нам Богом, ми відокремлюємося від Святої православної церкви і проголошуємо анафему колишньому президенту Олександру Лукашенку”, — наголошується в зверненні. Церква закликала тих, хто підтримують главу держави, не підкорятися його наказам.

Архієпископ зазначив, що тільки “східний сусід Білорусі” підтримує Лукашенко, тоді як решта “цивілізований світ” стоїть на боці білоруського народу, що бореться за свої права.

“Ми молимося за здоров’я поранених і полонених, за спокій убитих мирних демонстрантів”, — додав архієпископ. Він вказав, що їхні жертви не даремні і надихають інших.

Архієпископ пояснив, що, хоча церква і є духовним, неполітичним інститутом, в цьому випадку вона може дати оцінку тому, що відбувається, оскільки повинна бути “совістю свого народу” і підтримувати білорусів в “боротьбі за правду”.

Довідка: Білоруська автокефальна православна церква — назва декількох неканонічних релігійних організацій, що оголосили себе автокефальною (тобто незалежною — ред.) церквою Білорусі та білоруської діаспори. З 1944 року — вона перебуває в еміграції. Серед білоруської еміграції знайшлися й активні прихильники автокефалії, які звернулися за допомогою до Української автокефальної православної церкви (тієї, що існувала в рамках Православної церкви Польщі в 1942-1944 рр. — ред.) з проханням створити для них Білоруську автокефальну православну церкву. Глава УАПЦ Полікарп (Сікорський) благословив єпископа Сергія (Охотенко) прийняти їх під свій омофор.

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