Белорусская автокефальная церковь опубликовала текст анафемы Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Беларусская автокефальная православная церковь предала анафеме лидера Беларуси Александра Лукашенко, назвав его бывшим президентом республики. Об этом объявил архиепископ церкви Святослав с кафедры собора Святого Кирилла Туровского в канадском Торонто, текст его речи уже опубликован на сайте церкви, пишет УНН.
“Силой, данной нам Богом, мы отделяемся от Святой православной церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко”, — отмечается в обращении. Церковь призвала поддерживающих главу государства не подчиняться его приказам.
Архиепископ отметил, что только “восточный сосед Беларуси” поддерживает Лукашенко, тогда как остальной “цивилизованный мир” стоит на стороне беларусского народа, борющегося за свои права.
“Мы молимся за здоровье раненых и пленных, за покой убитых мирных демонстрантов”, — добавил архиепископ. Он указал, что их жертвы не напрасны и вдохновляют других.
Архиепископ пояснил, что, хотя церковь и является духовным, неполитическим институтом, в этом случае она может дать оценку происходящему, поскольку обязана быть “совестью своего народа” и поддерживать беларусов в “борьбе за правду”.
Справка: Беларусская автокефальная православная церковь — название нескольких неканонических религиозных организаций, объявивших себя автокефальной (то есть независимой — ред.) церковью Беларуси и белорусской диаспоры. C 1944 года — она пребывает в эмиграции. Среди беларусской эмиграции нашлись и активные сторонники автокефалии, которые обратились за помощью к Украинской автокефальной православной церкви (той, что существовала в рамках Православной церкви Польши в 1942-1944 гг. — ред.) с просьбой создать для них Белорусскую автокефальную православную церковь. Глава УАПЦ Поликарп (Сикорский) благословил епископа Сергия (Охотенко) принять их под свой омофор.