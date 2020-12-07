МОК відсторонив Лукашенко і НОК Білорусі від Олімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у понеділок, 7 грудня, ухвалив рішення, яким відсторонив членів виконавчого комітету Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі, який очолює Олександр Лукашенко, від Олімпійських ігор та інших заходів організації. Про це повідомив в своєму Twitter директор МОК зі зв'язків з громадськістю Крістіан Клауе, передає УНН.
“МОК вирішив ухвалити тимчасові заходи щодо НОК Білорусі і усунути чинних членів виконавчої ради НОК Білорусі від всіх заходів МОК, включаючи Олімпійські ігри”, — написав Клауе.
Президентом Національного олімпійського комітету Білорусі є Олександр Лукашенко. Також до складу виконавчого комітету організації входить, зокрема, його старший син — Віктор Лукашенко.
Як заявив глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, чинне керівництво НОК Білорусі “недостатньою мірою захищає білоруських атлетів від політичної дискримінації у НОК, у федераціях, до складу яких вони входять, та у спортивному русі”.
“Це суперечить фундаментальним принципам Олімпійської хартії, а тому серйозно впливає на репутацію олімпійського руху”, — додав Бах. Він зазначив, що запроваджені заходи є тимчасовими.
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Було призупинено всі фінансові виплати НОК Білорусі, за винятком виплат, пов’язаних з підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійських ігор в Токіо і зимових Олімпійських ігор в Пекіні. Також призупинені будь-які обговорення з НОК Білорусі щодо проведення майбутніх заходів МОК.
Нагадаємо, у листопаді Білоруська автокефальна православна церква піддала анафемі лідера Білорусі Олександра Лукашенка, назвавши його колишнім президентом республіки.