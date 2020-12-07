ЗМІ: третій пакет санкцій ЄС проти Білорусі повинен бути готовий до наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Третій пакет санкцій ЄС проти Білорусі, в який включено близько 40 осіб і організацій, повинен бути фіналізовано на наступному тижні. Про це у Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Третій пакет санкцій ЄС проти Білорусі повинен бути фіналізовано на наступному тижні. +/- 40 імен - в основному фізичних осіб, але також і деяких юридичних осіб", - написав журналіст.
Нагадаємо, Євросоюз 2 жовтня погодив санкції проти Білорусі.
У відповідь на санкції Білорусь запровадила "контрсанкції" проти ЄС.
6 листопада Євросоюз ввів другий пакет санкцій, зокрема - проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і 14 високопоставлених чиновників країни, включаючи голову КДБ Івана Тертелю і голову Конституційного суду Петра Миклашевича.
Україна і шість країн-партнерів Європейського Союзу 20 листопада приєдналися до санкцій ЄС, ввівши санкції проти Республіки Білорусь через фальсифікацію виборів і порушення прав людини.
the EU's third package of sanctions against #Belarus should be finalized next week. +/- 40 names - mainly individuals but also some entities.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2020