ЗМІ: третій пакет санкцій ЄС проти Білорусі повинен бути готовий до наступного тижня

"Третій пакет санкцій ЄС проти Білорусі повинен бути фіналізовано на наступному тижні. +/- 40 імен - в основному фізичних осіб, але також і деяких юридичних осіб", - написав журналіст.

Нагадаємо, Євросоюз 2 жовтня погодив санкції проти Білорусі.

У відповідь на санкції Білорусь запровадила "контрсанкції" проти ЄС.

6 листопада Євросоюз ввів другий пакет санкцій, зокрема - проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і 14 високопоставлених чиновників країни, включаючи голову КДБ Івана Тертелю і голову Конституційного суду Петра Миклашевича.

Україна і шість країн-партнерів Європейського Союзу 20 листопада приєдналися до санкцій ЄС, ввівши санкції проти Республіки Білорусь через фальсифікацію виборів і порушення прав людини.

the EU's third package of sanctions against #Belarus should be finalized next week. +/- 40 names - mainly individuals but also some entities.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2020