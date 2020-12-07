СМИ: третий пакет санкций ЕС против Беларуси должен быть готов к следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Третий пакет санкций ЕС против Беларуси, в который включены около 40 человек и организаций, должен быть финализирован на следующей неделе. Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Третий пакет санкций ЕС против Беларуси должен быть финализирован на следующей неделе. +/- 40 имен - в основном из физических лиц, но также и некоторых юридических лиц", - написал журналист.
Напомним, Евросоюз 2 октября согласовал санкции против Беларуси.
В ответ на санкции Беларусь ввела "контрсанкции" против ЕС.
6 ноября Евросоюз ввел второй пакет санкций, в частности - против президента Беларуси Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны, включая главу КГБ Ивана Тертелю и главу Конституционного суда Петра Миклашевича.
Украина и шесть стран-партнеров Европейского Союза 20 ноября присоединились к санкциям ЕС, введя санкции против Республики Беларусь из-за фальсификации выборов и нарушения прав человека.
the EU's third package of sanctions against #Belarus should be finalized next week. +/- 40 names - mainly individuals but also some entities.- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2020