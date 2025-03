СМИ: третий пакет санкций ЕС против Беларуси должен быть готов к следующей неделе

"Третий пакет санкций ЕС против Беларуси должен быть финализирован на следующей неделе. +/- 40 имен - в основном из физических лиц, но также и некоторых юридических лиц", - написал журналист.

Напомним, Евросоюз 2 октября согласовал санкции против Беларуси.

В ответ на санкции Беларусь ввела "контрсанкции" против ЕС.

6 ноября Евросоюз ввел второй пакет санкций, в частности - против президента Беларуси Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны, включая главу КГБ Ивана Тертелю и главу Конституционного суда Петра Миклашевича.

Украина и шесть стран-партнеров Европейского Союза 20 ноября присоединились к санкциям ЕС, введя санкции против Республики Беларусь из-за фальсификации выборов и нарушения прав человека.

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2020