Могерини посетит Украину на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини посетит Украину с рабочим визитом 11 и 12 марта. Об этом йдеься в сообщении пресс-службы ЕС, передает УНН.
"Федерика Могерини проведет несколько встреч с представителями украинской власти и правительства, а именно с Президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, Министром иностранных дел Павел Климкин и Министром временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом", - говорится в сообщении.
В ЕС отметили, что визит представительницы проходит в важный момент для осуществления ключевых реформ, связанных с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, и может стать возможностью "восстановить долговременную приверженность Европейского Союза украинскому народу и их стремлений создать прочную Украину".
Визит также происходит за несколько дней до четвертой годовщины нелегальной аннексии Российской Федерации Крыма и Севастополя, который Европейский Союз не признает, поскольку он продолжает полностью поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, отметили в ЕС.
"Высокий представитель встретится с Послом Эртугрулом Апаканом, главным наблюдателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Мартином Саджиком, Специальным представителем ОБСЕ в трехстороннем контактной группе и Главой миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Аленом Эшлиманом для решения ситуации на местах и осуществления минских соглашений", - сказано в сообщении.
Во время пребывания в Киеве Верховный представитель также встретиться со студентами Университета Тараса Шевченко, с представителями организаций гражданского общества и сотрудниками Консультативного миссии Европейского Союза и Представительства Европейского Союза в Украине.
Напомним, как сообщали ранее СМИ, Могерини, вероятно, посетит Украину в марте.