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Могеріні відвідає Україну наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки та Федеріка Могеріні відвідає Україну з робочим візитом 11 та 12 березня. Про це йдеься в повідомленні прес-служби ЄС, передає УНН.

“Федеріка Могерині проведе кілька зустрічей з представниками української влади та урядовцями, а саме з Президентом України Петром Порошенко, Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, Міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та Міністром тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишем”, — йдеться в повідомленні.

У ЄС зазначили, що візит представниці надходить у важливий момент для здійснення ключових реформ, пов’язаних з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, і може стати можливістю “відновити довготривалу прихильність Європейського Союзу українському народові та їхні прагнень створити міцнішу Україну”.

Візит також відбувається за кілька днів до четвертої річниці нелегальної анексії Російської Федерації Криму та Севастополя, який Європейський Союз не визнає, оскільки він продовжує повністю підтримувати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України, зазначили в ЄС.

“Високий представник зустрінеться з Послом Ертугрулом Апаканом, головним спостерігачем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, Мартіном Саджіком, Спеціальним представником ОБСЄ у тристоронній контактній групі та Головою місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Аленом Ешліманом для вирішення ситуації на місцях та здійснення мінських угод”, — сказано в повідомленні.

Під час перебування у Києві Верховний представник також має зустрітись зі студентами Університету ім.Тараса Шевченка, з представниками організацій громадянського суспільства та співробітниками Консультативної місії Європейського Союзу та Представництва Європейського Союзу в Україні.

Нагадаємо, як повідомляли раніше ЗМІ, Федеріка Могеріні, ймовірно, відвідає Україну у березні.

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